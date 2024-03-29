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Altın günü yerine halı saha maçı yapıyorlar

Sosyal medyada takipçi sayısı 20 bine ulaşan "Arkadaşını Al Da Gel Platformu"nda biraraya gelen kadınlar halı sahada futbol maçı yapıyor. Birçok ilçede halı saha maçına çıkan kadınlar hem stres atıyor hem de yeni arkadaşlar ediniyor. Platformu oluşturan Derya Kaya, "Hedefimiz 81 ilde maç yapabilmek. Instagram'da 20 bin takipçimiz var, aktif olarak 2-3 bin kişiye ulaştık. Çalışan kadınlar da var çalışmayan kadınlar da var. Herkes gelebiliyor. " dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 29 Mart 2024 16:56, Son Güncelleme : 29 Mart 2024 16:56
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Altın günü yerine halı saha maçı yapıyorlar

Sosyal medyada takipçi sayısı 20 bine ulaşan "Arkadaşını Al Da Gel Platformu"na üye olan kadınlar periyodik aralıklarla biraraya gelerek halı sahada futbol maçı yapıyor.

Birçok ilçede halı saha maçı yapan ve platforma üye olan yaklaşık 3 bin kadın var. Avcılar'da platforma üye kadınlar futbol maçı yaparken bir yandan günün stresini atıyor bir yandan da sosyal çevresini genişletiyor.

Eşini desteklemek için kızıyla maça gelen Engin Dişkaya, "3 haftadır geliyoruz, çok mutluyuz. Kızım için de iyi bir etkinlik oluyor. İyi gidiyor şu an. Eşim için çok iyi oldu. Hem çevresi oluyor, arkadaş ortamı gelişiyor." şeklinde konuştu.

2 YILDA 20 BİNE ULAŞTI

Esenyurt Belediyesi'nde görevli Psikolog Derya Kaya 'Arkadaşını Al Da Gel Platformu' nu 2 yıl önce Türkiye Futbol Federasyonu'nda aday hakemlik yaparken halı sahada fubol oynadığı arkadaşlarıyla kurdu. Hızla büyüyen platformla, futbola ilgi duyan kadınların sayısı 2 yılda 20 bini aştı.

Farklı yaş ve meslekten daha önce birbirlerini tanımayan birçok kadın "Arkadaşını da Al Gel Platformu" sayesinde halı sahada biraraya geldi. Platform üyeleri, İstanbul'un yanı sıra Ankara, Malatya, Sakarya, İzmir, Diyarbakır ve Gaziantep'te futbol maçı yapmaya başladı. Maçlarda kadınların en büyük destekçisi ise, arkadaşları ve eşleri.

Avcılar, Cihangir Mahallesi'ndeki kapalı halı sahada biraraya gelen kadınlar Ramazan'da iftardan sonra maç yapıyor. Platformun kurucusu Derya Kaya, daha önce sahada futbol deneyimi olmayan kadınları davet ettiklerini belirti. Kaya, "Burada futbol deneyimi olmayan kadınları halı saya maçına davet ediyoruz. Burası kadınların sosyalleşebilmelerini, birbirleriyle arkadaş olabilmelerini destekleyen bir platform. Hem spor yapıyor, hem de birbirleriyle tanışıyor aslında böyle dinamik bir ilişki yaşıyor. Hiç futbol deneyimi olmayan kadınları buraya çağırdığımız zaman yeni birşey deneyimledikleri zaman kendilerini daha iyi hissediyorlar., kendilerini daha ait hissediyorlar. Bu bir takım sporu olduğu için kadınlar mutlu ayrılıyor.

"HEDEFİMİZ 81 İLDE MAÇ YAPABİLMEK"

Geçen yıl Futbol Federasyonu'nda aday hakemlik yapıyordum. 'Kız kıza futbol neden olmasın?' 'Neden futbol maçı yapmayalım?' diye kendi arkadaş grubumla maç yapmıştm. Sosyal medyada viral olunca, birçok kişiye ulaşma fırsatı yakaladık. 2 senedir de bu işi yapıyoruz. 6'ya 6, 7'ye 7 sahanın büyüklüğüne göre takım oluşturuyoruz. Ankara'da İzmir'de Gaziantep'te İstanbul'un Anadolu ve Avrupa yakasında birçok ilde maç yapıyoruz.

Hedefimiz 81 ilde maç yapabilmek. Instagram'da 20 bin takipçimiz var, aktif olarak 2-3 bin kişiye ulaştık. Arkadaşını Al Gel platformu; slogan olarak herkesin sosyalleşebilmesi için arkadaşını, eşini, dostunu, yakınını alıp gelebileceği kendisini rahat hissedebileceği bir platform.Çalışan kadınlar da var çalışmayan kadınlar da var. Herkes gelebiliyor. Şöyle düşünün iş çıkışı bir aktivite yapmak istiyor ve maça geliyor ya da ev işlerinden sıkılıyor buraya geliyor diye düşünebilirsiniz." dedi.

"FUTBOL OYNAMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Platform üyesi kadınlardan Muhasebe uzmanı Zahide Kahyaoğlu, "Geçen seneden beri geliyorum. Çok mutluyum çok heyecanlı. Çok eğleniyoruz. Bu platformu kuran arkadaşımıza çok teşekkür ediyoruz. kadınlara öncülük yaptığı için. Kadınlar burada çok mutlu. Biz futbol oynamaya devam edeceğiz " dedi.

Futbol maçlarına katılan Fizyoterapist Songül Demircan ise, "Küçükken mahallede top oynayan insanlarız hepimiz. Arkadaşını da al gel diye bir hesap çıktı. Ben de 2-3 arkadaşımı aldım ve geldim . Haftada bir burada stres atmak çok güzel oluyor bizim için." diye konuştu.

EŞİNİ SAHA KENARINDAN DESTEKLİYOR

Eşini kızıyla desteklemeye gelen Engin Dişkaya, "3 haftadır geliyoruz, çok mutluyuz. Kızım için de iyi bir etkinlik oluyor. İyi gidiyor şu an. Eşim için çok iyi oldu. Hem çevresi oluyor, arkadaş ortamı gelişiyor" dedi.Sevilay Barkın ise, " Arkadaşlarım burada oynuyor. Onları izlemek için geldim geçen hafta da buradaydım. Gayet eğlenceli. Oynamalarını da beğeniyorum iyi de oluyor onlar için. Hem bir aktivite, sosyalleşme, aynı zamanda sevdikleri şeyi de yapıyorlar, hobi gibi. O yüzden gayet iyi destekliyorum." dedi.

Arkadaşlarını desteklemeye gelen Sevda Şeker ise, "Arkadaşlarım buradalar. Belki gelecek haftalarda ben de dahil olurum onlara sahalada olabilirim. Çok beğendim çok güzel bir organizasyon. Bunu düşünüp akıl edenleri ve yapanları tebrik ediyorum. Çok güzel birşey düşünmüşler." şeklinde konuştu.

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