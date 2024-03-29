Bakan Bolat: Dış ticaret açığındaki düşüş eğilimi sürüyor

İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
RTÜK'ten seçim yasağı kararı: Siyasi reklamlara kısaltma getirildi
RTÜK'ten seçim yasağı kararı: Siyasi reklamlara kısaltma getirildi
ABD bankasından Türk Lirası analizi: Değer kaybı düşük ihtimal
ABD bankasından Türk Lirası analizi: Değer kaybı düşük ihtimal
Erdoğan: İstanbul yarı zamanlı mesaiyle yönetilemez
Erdoğan: İstanbul yarı zamanlı mesaiyle yönetilemez
THY'nin yeni markası AJet ilk tanıtım uçuşunu yaptı
THY'nin yeni markası AJet ilk tanıtım uçuşunu yaptı
Seçimler ve bayram tatili dolayısıyla yola çıkacaklara 'lastik' uyarısı
Seçimler ve bayram tatili dolayısıyla yola çıkacaklara 'lastik' uyarısı
YSK Başkanı Yener: Tüm hazırlıkları yaptık, seçime hazırız
YSK Başkanı Yener: Tüm hazırlıkları yaptık, seçime hazırız
Bakan Uraloğlu: Trenlerde emeklilere yüzde 10 indirim uygulanacak
Bakan Uraloğlu: Trenlerde emeklilere yüzde 10 indirim uygulanacak
Piyasaya göre yıllık enflasyon yüzde 70'e dayanacak
Piyasaya göre yıllık enflasyon yüzde 70'e dayanacak
Son 2 gün! Yeni anket sonuçları açıklandı
Son 2 gün! Yeni anket sonuçları açıklandı
Asal Araştırma'dan büyükşehir seçim anketi sonuçları
Asal Araştırma'dan büyükşehir seçim anketi sonuçları
Bakan Şimşek: Dünya Bankası'ndan 1,5 milyar dolar kredi temin ettik
Bakan Şimşek: Dünya Bankası'ndan 1,5 milyar dolar kredi temin ettik
Üreticide 3 lira 50 kuruş, markette 16 lira 73 kuruş
Üreticide 3 lira 50 kuruş, markette 16 lira 73 kuruş
LGS başvuruları bugün sona eriyor
LGS başvuruları bugün sona eriyor
DMM'den 'Akaryakıt fiyatları 3 haneli olacak' iddialarına yanıt
DMM'den 'Akaryakıt fiyatları 3 haneli olacak' iddialarına yanıt
Kredili konut satışı 76 şehirde geriledi
Kredili konut satışı 76 şehirde geriledi
EPDK'dan deprem bölgesi için yeni karar
EPDK'dan deprem bölgesi için yeni karar
Otomatik ödeme talimatı verenler dikkat! Ücretsiz değil
Otomatik ödeme talimatı verenler dikkat! Ücretsiz değil
Eğitimde '2 Haziran' tartışması! LGS'ye erteleme gelebilir
Eğitimde '2 Haziran' tartışması! LGS'ye erteleme gelebilir
Cevdet Yılmaz: Ekonomimizi her yıl ortalama yüzde 5,5 büyüttük
Cevdet Yılmaz: Ekonomimizi her yıl ortalama yüzde 5,5 büyüttük
Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazasında 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazasında 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Altın tüm zamanların rekorunu kırdı
Altın tüm zamanların rekorunu kırdı
Kira gelir beyannameleri için başvuru süreleri uzatıldı
Kira gelir beyannameleri için başvuru süreleri uzatıldı
Akşener'den Mansur Yavaş'a çok sert tepki
Akşener'den Mansur Yavaş'a çok sert tepki
'Artan refahtan emeklimize daha fazla pay vermeye devam edeceğiz'
'Artan refahtan emeklimize daha fazla pay vermeye devam edeceğiz'
'Nisan ayında elektrik ve doğalgaz fiyatları değişmeyecek'
'Nisan ayında elektrik ve doğalgaz fiyatları değişmeyecek'
YSK'dan 'iftar' kararı: Oy sayımı aralıksız yapılacak
YSK'dan 'iftar' kararı: Oy sayımı aralıksız yapılacak
Emeklilerin banka promosyonu ödemelerine özel bankalar da eklendi
Emeklilerin banka promosyonu ödemelerine özel bankalar da eklendi
Aile ve Gençlik Fonu'na 6 bin 299 çift başvurdu
Aile ve Gençlik Fonu'na 6 bin 299 çift başvurdu
'Hükümetin IMF ile anlaştı' iddiası yalanlandı
'Hükümetin IMF ile anlaştı' iddiası yalanlandı
DEM Parti'den İstanbul, Ankara ve Mersin'de CHP ile iş birliği itirafı
DEM Parti'den İstanbul, Ankara ve Mersin'de CHP ile iş birliği itirafı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Bakan Bolat: Dış ticaret açığındaki düşüş eğilimi sürüyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ihracattaki artış ve ithalattaki gerilemeyle ekonomik büyümenin daha dengeli bir yapıya kavuşmasının sağlandığını belirtti. Bolat, "Dış ticaretteki bu olumlu seyirle 2024 yılının ilk çeyreğinde net mal ve hizmet ihracatının büyümeye pozitif katkı vermesi beklenmektedir" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Mart 2024 17:31, Son Güncelleme : 29 Mart 2024 17:26
Yazdır
Bakan Bolat: Dış ticaret açığındaki düşüş eğilimi sürüyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yaptığı yazılı açıklamada Şubat 2024 dönemine ilişkin dış ticaret verilerini değerlendirdi. Geçen aya ilişkin revize dış ticaret verilerine göre ihracatın yüzde 13,6 artarak 21 milyar 82 milyon dolar olarak gerçekleştiğini aktaran Bolat, ithalatın yüzde 9,2 azalarak 27 milyar 853 milyon dolar olduğunu belirtti.

Bolat, dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 44,2 azalarak 12 milyar 130 milyon dolardan 6 milyar 771 milyon dolara gerilediğine işaret ederek, ihracatın ithalatı karşılama oranının Şubat 2023'te yüzde 60,5 iken Şubat 2024'te yüzde 75,7'ye yükseldiğini bildirdi. Bolat, söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 93,3 olduğuna dikkati çekti.

Geçen yılın ikinci yarısında başlayan yıllıklandırılmış ihracattaki artış ve ithalattaki azalış eğiliminin geçen ay devam ettiğine işaret eden Bolat, böylece dış ticaret açığındaki düşüş eğiliminin sürdüğünü belirtti.

Bolat, dış ticaretteki olumlu gelişmeler neticesinde cari işlemler açığında da önemli gerileme gözlendiğini bildirerek, Ocak 2024'te yıllıklandırılmış cari işlemler açığının Mayıs 2023'e göre 22,6 milyar dolar gerileyerek 37,5 milyar dolar olarak gerçekleştiğini anımsattı.

Şubat ayı dış ticaret açığındaki gerilemenin etkisiyle cari işlemler açığındaki düşüşün de sürmesinin beklendiğine işaret eden Bolat, şunları kaydetti:

"İhracattaki artış ve ithalattaki gerilemeyle makroekonomik istikrar güçlendirilirken, ekonomik büyümenin daha dengeli bir yapıya kavuşması sağlanmaktadır. Dış ticaretteki bu olumlu seyirle 2024 yılının ilk çeyreğinde net mal ve hizmet ihracatının büyümeye pozitif katkı vermesi beklenmektedir. Katma değer, inovasyon ve rekabetçilik odaklı üretim ve ihracat perspektifinde sürdürdüğümüz politika ve stratejilerle Türkiye'nin küresel üretim ve ticaretteki payını daha da yükseklere çıkarmak için tüm gücümüzle çalışmalarımıza devam ediyoruz."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber