Manisa'da beyin ölümü gerçekleşen hastanın organları 5 kişiye umut oldu
Manisa'da geçirdiği trafik kazası sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen hastanın organları, 5 kişiye nakledilecek.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Mart 2024 18:14, Son Güncelleme : 29 Mart 2024 18:14
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesinden yapılan yazılı açıklamaya göre beyin ölüm gerçekleşen bir hastanın ailesiyle yapılan görüşme sonunda organlarının bağışlanmasına karar verildi.
Organ ve Doku Nakil Koordinatörü Prof. Dr. Gönül Tezcan Keleş başkanlığındaki heyet tarafından çıkarılan kalp, sağ ve sol böbrek, karaciğer ve kornealar, İstanbul ve İzmir'de nakil bekleyen hastalara gönderildi.
Hastane Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu, organ nakli konusunda ailelerin duyarlı olmasının önemine işaret etti.