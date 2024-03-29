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'Milli iradenin üstünlüğüne inan bir kadro olarak yetkiyi başka yerlerde aramadık'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Her seçim dönemini milletimize geçmişte yaptıklarımızın hesabını verme ve gelecekte yapacaklarımızın ruhsatını alma vesilesi olarak gördük. Milli iradenin üstünlüğüne tüm kalbiyle inan bir kadro olarak yetkiyi hiç bir zaman başka yerlerde ve yöntemlerde aramadık" dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 29 Mart 2024 20:15, Son Güncelleme : 29 Mart 2024 20:32
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'Milli iradenin üstünlüğüne inan bir kadro olarak yetkiyi başka yerlerde aramadık'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar:

Sizleri hürmetle muhabbetle selmalıyorum. İftar soframızı şereflendirdiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Rabbim tutuuğunuz oruçları yaptığınız ibadetleri katında kabul buyursun.

Artık Kadir gecesine yaklaşıyoruz.

Sandık Kurulu üyesi kardeşlerimle bir arada olarak pazar günü yapılacak seçimlere ben inanıyorum ki Beyoğlu başka bir heyecanla hazırlanıyor. Sandıklarda inanıyorum ki sizler kuş uçurtmayacaksınız.Sabah erken saatlerinde sandık mahaline varıp orada kontrol altına alacağınzıa inanıyorum.

Gençler, dünyanın dört bir yanında zulüm gören, eziyet çeken, haksızlığa ve huklusuzluğa maruz kalan kardeşlerimiz içinde dua ediyoruz.

Bugün vefat haberini almanın üzüntüüsnü yaşadığımız Osman Karaaslan kardeşime bir kez daha Allah'tan rahmet niyaz ediyorum.

"Milli iradenin üstünlüğüne inanıyoruz"

Siyasi mücadelemizde hakkın rızasını halkımızın duasını almak için çalıştık. Ülkemize hizmet ederken de hep bu gaye için sarf ettik.

Her seçim dönemini milletimize geçmişte yaptıklarımızın hesabını verme ve gelecekte yapacaklarımızın ruhsatını alma vesilesi olarak gördük. Milli iradenin üstünlüğüne tüm kalbiyle inan bir kadro olarak yetkiyi hiç bir zaman başka yerlerde ve yöntemlerde aramadık.

Geçmişte milletten alamadıkları iktidar yetkisini darbe ve vesayet eliyle gasp etmeye can atanlar var. Aynı şekilde sandığa milleitn atmadığı oyu hile ve hurdayla kendi hanelerine yazdırmak için her türlü oyunu sergileyenlere de rastlıyorduk.

Biz teşkilatımızla sandık görevlilierimizle, gönüllü vatandaşalrımızla sandığı da sonuçlarını da çok sıkı tuttuğumuz için kimse başka yollara tevessül edemiyor. Bu seçimlerde sandığa gidecek vatandaşımızın iradesine müdahale için pek çok kirli pazarlığın yapıldığına şahit oldum.

Benim halkım bu seçimlerde Ekrem efendiye böyle bir yol göstermeyecek.

İnşallah biz Allah'ın izniyle "Muradımıza ereceğiz"

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