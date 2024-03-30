30 Mart 2024'ten önemli gündem başlıkları
30 Mart 2024'ten önemli gündem başlıkları.
1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balçova Belediyesi önünde basın açıklaması yapacak, vatandaşlara hitap edecek, Cumhuriyet Meydanı, Bornova Meydanı ile Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nun bulunduğu bölgelerde otobüs üzerinden halkı selamlayacak.
(İzmir/11.00/12.30/13.30/Manisa/15.30)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Tip-1 diyabet hastası çocukların glikoz ölçüm cihazı dağıtımına, Sevgi Yürüyüşü'ne ve mitinge katılacak.
(Afyonkarahisar/14.00/15.00)
2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Serik'te vatandaşların katılımıyla düzenlenecek toplantıya iştirak edecek.
(Antalya/11.30)
3- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Sultanbeyli ile Tuzla'da otobüs turu ve esnaf ziyareti gerçekleştirecek.
(İstanbul/12.30/14.30)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Kudüs/Gazze/Kahire)
SPOR
1- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasına Türk Telekom-Manisa Büyükşehir Belediyespor, Darüşşafaka Lassa-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket ve Pınar Karşıyaka-Bahçeşehir Koleji müsabakalarıyla devam edilecek.
(Ankara/13.00/İstanbul/15.30/İzmir/18.00)
2- Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 26. hafta maçları oynanacak.
3- FIG Artistik Cimnatsik Dünya Challenge Kupası'nın ilk ayağına devam edilecek.
(Antalya)