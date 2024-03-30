Murat Kurum: O anketçiler seçim sonrasında sokağa çıkamayacak

Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum, TRT Haber canlı yayınında şişirme seçim anketlerine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Muhalefetin şişirme rakamlarla önde gösterildiği anketlere değinen Kurum, şimdiden yalan yanlış anketlerin piyasaya sürüldüğünü ifade ederek, "31 Mart'ta manipülasyon yapacaklar." dedi.

Söz konusu algı operasyonlarının arka plan çalışması olduğunu da sözlerine ekleyen Murat Kurum, "Manipülasyon yapan anketçileri de seçim gecesi milletimiz görecek. Televizyonda sokağa çıkacak halleri kalmayacak." dedi.

Bu işlerin arka plan çalışmalarıyla yürütülemeyeceğini, tüm manipülasyonlara rağmen kendilerinin kazanacağının altını çizen Kurum, "Biz de yaptırıyoruz. Biz de sahadayız. Onlar bir gün misal sahada. Ben dört beş saat uyuyorum Biz böyle çalıştık. Görüyoruz. Sahanın durumunda görüyoruz. Yaptığımız anketlerin durumunu da görüyoruz. Biz bir nokta yedi puan anket firmaları bizi önde gösteriyor. Her ne hikmetse yine bunların anketçileri, yandaşları. Efendim öndeyiz kazanıyoruz. Şöyle fark var, böyle fark var. E bizimki nasıl anket o zaman?" ifadelerini kullandı.