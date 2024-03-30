Elazığ'da 4,7 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Elazığ'da saat 03.30'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin yaklaşık 13,83 kilometre altında gerçekleşen deprem, çevre illerde de hissedildi.

"Olumsuz bir durum yok"

AFAD'dan yapılan açıklamada olumsuz bir durumun olmadığı belirtilerek, saha tarama çalışmalarınına devam edildiği vurgulandı.

Elazığ Valiliğinden yapılan açıklamada da "Deprem sonrası saat 3.45 itibarıyla ilimizdeki AFAD, 112 ihbar hatlarına herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır. Bütün birimlerimiz depremin ilimizdeki etkilerini yakından takip etmektedir." bilgisi paylaşıldı.

Bu arada, deprem sonrası bazı vatandaşların evlerinden dışarı çıktığı görüldü.