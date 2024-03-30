Togg'a güncelleme geldi: İşte yeni özellikleri
Türkiye'nin yerli otomobili Togg'a güncelleme geldi. Togg'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre T10X modeli yeni özelliklere sahip oldu. İşte detaylar...
Kaynak : NTV
Haber Giriş : 30 Mart 2024 08:09, Son Güncelleme : 30 Mart 2024 08:03
Yerli ve milli olarak üretilen elektrikli araç Togg güncellendi.
Togg'dan yapılan açıklamada "Yüz tanıma teknolojisinden zenginleştirilmiş dairesel kumandaya, iklimlendirme planlayıcısından 360 kamerayla zemin görüntüleme teknolojisine pek çok yeniliği kullanıcılarımızla buluşturuyoruz." ifadeleri kullanıldı.
İŞTE GÜNCELLEME İLE GELEN YENİ ÖZELLİKLER:
YÜZ TANIMA İLE OTURUM AÇMA
YENİ ARAYÜZ VE TAM EKRAN UYGULAMA GÖSTERİMİ
YENİ RENK TEMALARI
AKILLI CİHAZ PROFİL KİŞİSELLEŞTİRMESİ
ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ DAİRESEL KUMANDA
AKILLI CİHAZ İKLİMLENDİRME PLANLAYICI
TRUMORE AKILLI CİHAZIM
T10X ZEMİN GÖRÜNTÜLEME TEKNOLOJİSİ