Togg'a güncelleme geldi: İşte yeni özellikleri

Yerli ve milli olarak üretilen elektrikli araç Togg güncellendi.

Togg'dan yapılan açıklamada "Yüz tanıma teknolojisinden zenginleştirilmiş dairesel kumandaya, iklimlendirme planlayıcısından 360 kamerayla zemin görüntüleme teknolojisine pek çok yeniliği kullanıcılarımızla buluşturuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

İŞTE GÜNCELLEME İLE GELEN YENİ ÖZELLİKLER:

YÜZ TANIMA İLE OTURUM AÇMA

YENİ ARAYÜZ VE TAM EKRAN UYGULAMA GÖSTERİMİ

YENİ RENK TEMALARI

AKILLI CİHAZ PROFİL KİŞİSELLEŞTİRMESİ

ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ DAİRESEL KUMANDA

AKILLI CİHAZ İKLİMLENDİRME PLANLAYICI

TRUMORE AKILLI CİHAZIM

T10X ZEMİN GÖRÜNTÜLEME TEKNOLOJİSİ