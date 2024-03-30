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Ankara, ABD heyetine net mesajlar verdi: Desteği bırakın PKK'yı birlikte bitirelim

ABD Temsilciler Meclisinden gelen heyet Ankara'da önemli görüşmeler gerçekleştirdi. Bakan Güler, "Desteği bırakın PKK'yı birlikte bitirelim" mesajı verdiklerini söyledi.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 30 Mart 2024 08:47, Son Güncelleme : 30 Mart 2024 08:13
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Ankara, ABD heyetine net mesajlar verdi: Desteği bırakın PKK'yı birlikte bitirelim

Türkiye Gazetesi'nden Yeşim Eraslan'ın haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyareti öncesinde Ankara, ABD'den gelen konukları ağırladı. ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi Başkanı Mike Rogers, Kıdemli Üye Adam Smith ile üyeler Salud Carbajal ve Veronica Eskobar, başkentte temaslarda bulundu.

Heyet ilk olarak önceki akşam Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya geldi. Fidan'ın ardından dün Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ile görüşen heyete terörle mücadele konusunda kritik mesajlar verildi. ABD'li heyetin Milli Savunma Bakanı Güler ile görüşmesinde, terörle mücadelede iş birliği, ABD'nin PKK'ya verdiği destek, F-16 tedariki ve modernizasyonu, masadaki en önemli başlıklar oldu. Sınırında terör koridoruna müsaade etmeyen Ankara, hassasiyetlere dikkat çekti. Edinilen bilgiye göre, Bakan Güler, heyet üyelerine, ABD'nin YPG'ye verdiği destekle ilgili olarak Türkiye'nin milli güvenlik hassasiyetlerini aktardı. Hulüsi Akar da ABD heyetiyle görüşmesine dair "PKK'dan, YPG'den rahatsızlığımızı tekrar tekrar ifade ettik. Suriye'nin, Irak'ın kuzeyindeki PKK-YPG varlığına karşı, DEAŞ varlığına karşı iş birliği yapmamız gerektiğini, iki müttefik olarak beraber çalışmamız gerektiğini söyledik" dedi.

Akar, F-16 tedariki sürecinde de herhangi bir sıkıntı olmadığını vurguladı.

ANKARA'DA YOĞUN GÜNDEM

Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulüsi Akar, ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi Başkanı Mike Rogers ve beraberindeki heyeti kabul etti. Ziyarette Rusya-Ukrayna savaşı ve Gazze'deki durum da ele alındı.

DOLMABAHÇE'DE GÜVENLİK ZİRVESİ

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi heyetiyle İstanbul'da görüştü. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'ndeki görüşmeye; ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi Başkanı Mike Rogers, Kıdemli Üye Adam Smith ile üyeler Salud Carbajal ve Veronica Escobar katıldı. Zirvede, iki ülke ilişkileri, bölgesel ve uluslararası gelişmeler, DAEŞ ve PKK ile mücadele, Filistin'de yaşanan insani dram ele alındı.

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