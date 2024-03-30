İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
HGS ücretlerine zam! 3 Nisan'dan sonra geçerli olacak
HGS ücretlerine zam! 3 Nisan'dan sonra geçerli olacak
Türkiye yarın sandık başına gidiyor
Türkiye yarın sandık başına gidiyor
Emekliye trende yüzde 10 indirim uygulaması başladı
Emekliye trende yüzde 10 indirim uygulaması başladı
68 ilde Mercek-15 operasyonu: 750 silah ele geçirildi
68 ilde Mercek-15 operasyonu: 750 silah ele geçirildi
Mollaismailoğlu: Yeniden Refah hatadan dönmeli
Mollaismailoğlu: Yeniden Refah hatadan dönmeli
Seçim yayın yasakları başladı
Seçim yayın yasakları başladı
Elazığ'da 4,7 büyüklüğünde deprem
Elazığ'da 4,7 büyüklüğünde deprem
Milli Görüşçüler İstanbul'da Murat Kurum'u destekleyeceğini açıkladı
Milli Görüşçüler İstanbul'da Murat Kurum'u destekleyeceğini açıkladı
Emeklilere yeni zam yapılacak mı? Cevdet Yılmaz'dan açıklama
Emeklilere yeni zam yapılacak mı? Cevdet Yılmaz'dan açıklama
Bu hafta ne kazandırdı, ne kaybettirdi?
Bu hafta ne kazandırdı, ne kaybettirdi?
DEM Parti adayı Meral Danış Beştaş: Oyumuz hiç kimseye değil
DEM Parti adayı Meral Danış Beştaş: Oyumuz hiç kimseye değil
Sandık kurulu başkanlarına oy pusulaları verilmeye başlandı
Sandık kurulu başkanlarına oy pusulaları verilmeye başlandı
Türkiye, 2023 yılında 8,2 trilyon lirayı kartla ödedi
Türkiye, 2023 yılında 8,2 trilyon lirayı kartla ödedi
RTÜK'ten seçim yasağı kararı: Siyasi reklamlara kısaltma getirildi
RTÜK'ten seçim yasağı kararı: Siyasi reklamlara kısaltma getirildi
ABD bankasından Türk Lirası analizi: Değer kaybı düşük ihtimal
ABD bankasından Türk Lirası analizi: Değer kaybı düşük ihtimal
Erdoğan: İstanbul yarı zamanlı mesaiyle yönetilemez
Erdoğan: İstanbul yarı zamanlı mesaiyle yönetilemez
THY'nin yeni markası AJet ilk tanıtım uçuşunu yaptı
THY'nin yeni markası AJet ilk tanıtım uçuşunu yaptı
Seçimler ve bayram tatili dolayısıyla yola çıkacaklara 'lastik' uyarısı
Seçimler ve bayram tatili dolayısıyla yola çıkacaklara 'lastik' uyarısı
YSK Başkanı Yener: Tüm hazırlıkları yaptık, seçime hazırız
YSK Başkanı Yener: Tüm hazırlıkları yaptık, seçime hazırız
Bakan Uraloğlu: Trenlerde emeklilere yüzde 10 indirim uygulanacak
Bakan Uraloğlu: Trenlerde emeklilere yüzde 10 indirim uygulanacak
Piyasaya göre yıllık enflasyon yüzde 70'e dayanacak
Piyasaya göre yıllık enflasyon yüzde 70'e dayanacak
Son 2 gün! Yeni anket sonuçları açıklandı
Son 2 gün! Yeni anket sonuçları açıklandı
Asal Araştırma'dan büyükşehir seçim anketi sonuçları
Asal Araştırma'dan büyükşehir seçim anketi sonuçları
Bakan Şimşek: Dünya Bankası'ndan 1,5 milyar dolar kredi temin ettik
Bakan Şimşek: Dünya Bankası'ndan 1,5 milyar dolar kredi temin ettik
Üreticide 3 lira 50 kuruş, markette 16 lira 73 kuruş
Üreticide 3 lira 50 kuruş, markette 16 lira 73 kuruş
LGS başvuruları bugün sona eriyor
LGS başvuruları bugün sona eriyor
DMM'den 'Akaryakıt fiyatları 3 haneli olacak' iddialarına yanıt
DMM'den 'Akaryakıt fiyatları 3 haneli olacak' iddialarına yanıt
Kredili konut satışı 76 şehirde geriledi
Kredili konut satışı 76 şehirde geriledi
EPDK'dan deprem bölgesi için yeni karar
EPDK'dan deprem bölgesi için yeni karar
Otomatik ödeme talimatı verenler dikkat! Ücretsiz değil
Otomatik ödeme talimatı verenler dikkat! Ücretsiz değil
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Emekliye trende yüzde 10 indirim uygulaması başladı

2024 Emekliler Yılı kapsamında, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na ait trenlerde emeklilere yüzde 10 indirimli seyahat uygulaması başladı.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 30 Mart 2024 09:26, Son Güncelleme : 30 Mart 2024 09:06
Yazdır
Emekliye trende yüzde 10 indirim uygulaması başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2024 Emekliler Yılı kapsamında bakanlığa ait trenlerde emeklilerin yüzde 10 indirimli seyahat edeceğini açıkladı.

"Emeklilerimizin ekonomik, konforlu ve rahat bir şekilde seyahatlerini sağlamak üzere yüksek hızlı, ana hat ve bölgesel trenlerimizde yüzde 10 indirim uygulamasını başlatıyoruz." sözleri ile müjdeyi duyuran Bakan Uraloğlu, yaklaşan Ramazan Bayramı nedeniyle artan yolcu talebini karşılamak için gerekli önlemlerin alındığını söyledi.

Bakan Uraloğlu açıklamasında, Bayram tatili ve okullardaki ara tatili kapsayan 5 -15 Nisan tarihleri arasında ek Yüksek Hızlı Tren seferleri ve diğer trenlerde kapasite artışına gidildiğini belirtti.

Bakan Uraloğlu, "Yüksek hızlı tren hatlarında 5 Nisan'dan itibaren başlayacak ek seferlerle 18 bin 84 koltuk kapasitesi artışı sağlayacağız" dedi.

Bu kararla günlük karşılıklı sefer sayısı, Ankara-İstanbul hattında 13'ten 14'e, Konya-İstanbul hattında 4'ten 5'e yükselecek.

Ankara-Konya hattında cuma ve pazar günlerine ek olarak Cumartesi için de sefer konulacak. Yüksek hızlı trenlerdeki yeni seferler tatil dönemi sonrasında da devam edecek.

Herhangi bir belge ibrazı yeterli olacak

Yüzde 10 indirimden faydalanmak için e-devlet üzerinden veya bir resmi kurumdan alınacak emekli olunduğunu gösteren belge yeterli olacak.

Söz konusu indirim tüm emeklileri kapsarken, yıl boyunca geçerli olacak.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber