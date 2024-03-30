Aydın'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Aydın'ın Nazilli ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Mart 2024 09:59, Son Güncelleme : 30 Mart 2024 09:55
Rıfat Emre Hazan idaresindeki motosiklet, İstiklal Mahallesi Ordu Caddesi'nde Y.Ü'nün kullandığı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan Hazan yaralandı.
Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan Hazan, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Otomobil sürücüsü Y.Ü., ifade işlemleri için emniyete götürüldü.