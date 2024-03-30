Otogarlarda seçim hareketliliği
Seçim öncesi İstanbul otogarı hareketli. Oy kullanmak için kayıtlı oldukları illere gitmek isteyenler yoğunluğa neden oldu.
Kaynak : NTV
Haber Giriş : 30 Mart 2024 11:04, Son Güncelleme : 30 Mart 2024 10:54
31 Mart Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne saatler kaldı. Esenler 15 Temmuz Şehitler Otogarı'nda hareketlilik sürüyor.
Yerel seçimde oylarını kayıtlı oldukları illerde kullanacak seçmenler otogarlara akın etti.
Şehirlerarası otobüs seferlerinde oluşabilecek yoğunluğun önüne geçilebilmesi için birçok firmanın sefer sayılarını artırdığı öğrenildi.
Ramazan bayramının da yaklaşması sebebiyle bazı yolcular, tatili de memleketlerinde geçireceklerini aktardı.
Otogarlardaki yoğunluğun seçim sürecinin ardından bayrama doğru tekrar artması bekleniyor.