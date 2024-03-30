Mart enflasyonu çarşamba günü açıklanacak
Bu yılın mart ayına ilişkin enflasyon rakamları 3 Nisan Çarşamba günü açıklanacak.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 30 Mart 2024 11:11, Son Güncelleme : 30 Mart 2024 11:12
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Nisan Çarşamba günü, yılın üçüncü enflasyon verilerini oluşturacak olan mart ayı enflasyon rakamları açıklanacak.
Tüketici Fiyat Endeksi, ocakta yüzde 6,70, şubat ayında yüzde 4,53 artış göstermişti.
Şubat ayında enflasyon yıllık bazda yüzde 67,07 olarak gerçekleşti.