Seçim günü parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, hava sıcaklıkları yarın ülke genelinde mevsim normallerinin 8 ila 10 derece üzerinde seyredecek.

Seçim günü ülke genelinin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis beklenirken, yağış görülmeyecek.

Yarın bazı illerimizde beklenen sıcaklık değerleri şöyle;

Ankara: Az bulutlu 10 / 24

İstanbul: Az bulutlu 10 / 19

İzmir: Az bulutlu 13 / 28

Bursa: Az bulutlu 13 / 27

Afyonkarahisar: Az bulutlu 10 / 23

Antalya: Az bulutlu 16 / 27

Adana: Az bulutlu 14 / 30

Bolu: Parçalı bulutlu 9 / 25

Samsun: Parçalı bulutlu 13 / 20

Trabzon: Parçalı bulutlu 12 / 17

Erzurum: Parçalı bulutlu 2 / 17

Diyarbakır: Az bulutlu 7 / 24 derece