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Liderler oylarını nerede kullanacak?

Yerel yöneticilerini belirlemek üzere yarın sandık başına gitmeye hazırlanan Türkiye'de, Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ankara'da, CHP Genel Başkanı Özgür Özel Manisa'da oy kullanacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Mart 2024 11:41, Son Güncelleme : 30 Mart 2024 11:45
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Liderler oylarını nerede kullanacak?

Yarın ülke genelinde belediye başkanları, belediye ve il genel meclis üyeleri ile mahalle muhtarlarını belirlemek üzere yapılacak seçimde, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, her seçimde olduğu gibi bu seçimde de oyunu İstanbul Saffet Çebi Ortaokulu'nda kullanacak.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul Fatih'teki Gelenbevi Anadolu Lisesi'nde 1245 numaralı sandıkta oy verecek.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, oyunu Manisa merkez Yunusemre ilçesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik İlkokulu'nda kullanacak.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ankara Anıttepe Ortaokulu'nda, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Bilkent'te Emlak Bankası Ortaokulu'nda sandığa gidecek.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Adana'nın Çukurova ilçesindeki Ayşe Atıl İlkokulu'nda oyunu kullanacak. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ise Ankara'daki Ahmet Vefik Paşa İlkokulu'nda oy verecek.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu Çankaya Lisesi'nde, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Etimesgut'un Fatih Sultan Mahallesi'ndeki Başkent Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi'nde oy kullanacak.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İstanbul Eyüpsultan'daki Göktürk Mahallesi'nde; DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise Ankara Bilkent'teki Türkiye Emlak Bankası Ortaokulu'nda oyunu verecek.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal memleketi Afyonkarahisar'da sandık başına gidecek. Uysal, merkez Selçuklu İlkokulu'nda oyunu kullanacak.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal İstanbul'un Üsküdar ilçesinde Ünalan Mahallesi Şeyh Şamil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde sandığa gidecek.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Balgat Binnaz Rıdvan Ege Anadolu Lisesi'nde, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ise Yaşamkent Özel Şener Çakmak Anadolu Lisesi'nde oyunu verecek.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek İstanbul'da Beşiktaş Gayrettepe Şair Nedim Ortaokulu'nda sandık başına gidecek.

İstanbul, Ankara ve İzmir büyükşehir adayları

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP adayı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü'ndeki Emin Yükseloğlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde oy kullanacak.

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Kağıthane ilçesi Hamidiye Mahallesi Kağıthane İmece İlkokulu'nda sandığa gidecek.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP adayı Mansur Yavaş, Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu'nda oyunu kullanacak.

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, Karargahtepe Mahallesi Kocatepe İlkokulu'nda oy verecek.

Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, Bayraklı ilçesi Gümüşpala Mahallesi Şehit Nazımbey İlkokulu'nda, CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay da Karşıyaka'da Şehit Polis Samet Kırcalı Ortaokulu'nda sandığa gidecek.

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