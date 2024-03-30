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Yaşlılığın ve mutluluğun şehri oldu! Üst üste ilk sırada yer aldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 yılı İstatistiklerle Yaşlılar araştırması sonuçlarını yayımladı. Türkiye'nin en kuzeyinde yer alan Sinop Türkiye'nin en mutlu ve en yaşlı ili oldu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 30 Mart 2024 12:02, Son Güncelleme : 30 Mart 2024 12:00
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Yaşlılığın ve mutluluğun şehri oldu! Üst üste ilk sırada yer aldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 yılı İstatistiklerle Yaşlılar araştırması sonuçları açıklandı. Araştırmaya göre, Türkiye'nin en yaşlı ili yıllardır üst üste olduğu gibi 2023 yılında da yeniden Sinop olarak belirlendi. TÜİK tarafından gerçekleştirilen 'Yaşam Memnuniyet Araştırması'nda da Türkiye'nin en mutlu ili geçen yıl yine Sinop olmuştu.

Vatandaşlar, Sinop'un Türkiye'nin en yaşlı ili olma durumunu kısıtlı iş imkanı sebebiyle gençlerin büyük şehirlere göç etmesi, yaşlıların da huzurlu ve sakin olduğu için burayı tercih etmesinden kaynaklandığını söyledi.

UZUN YILLARDIR 'EN MUTLU' VE 'EN YAŞLI İL'

Yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il, 2023 yılında da yüzde 20,0 ile Sinop oldu. Sinop'ta yaşlı nüfus oranı yüzde 20,0 olurken, bu oran erkeklerde yüzde 18,7, kadınlarda ise yüzde 21,4 oldu. Sinop'u yüzde 19,5 ile Kastamonu, yüzde 18,3 ile Giresun izledi.

"EMEKLİ MEMLEKETİ, İŞ SAHASI YOK"

Sinoplular, 'en yaşlı il' olma durumlarını değerlendirdi. Sinop'ta yaşayan İbrahim Gündoğdu, Sinop'ta belirli bir iş sahasının olmadığını belirterek, "Bizim memleketimiz ağırlıklı olarak emekli memleketi. Yaşlı bir nüfus. Bizim gençlerimiz dışarıda okur, öğrencidir. Memleketimize gelen memurlar burada emekli olduktan sonra kalır, gençlerimiz de dışarıda okur. Burada belirli bir iş sahası yok. Önemli bir gelir kaynağımız da yok. O yüzden gençlerimiz gelirlerini dışarıda ararlar ve okurlar. Biz böyle mutluyuz" dedi.

"EMEKLİ İÇİN GÜZEL VE RAHAT BİR ŞEHİR"

Sinop'ta yaşayan Taştan Çoban, "Gördüğüm kadarıyla Sinop'ta doğru dürüst bir üretim yok. Emekli şehri. Güzel ve rahat bir şehir. Biz memurlar belli yıllardan sonra bazı şeylere ayak uydurmada zorlanıyor muyuz bilmiyorum ama rahat bir il istiyoruz. Burası emekliler için çok rahat ve çok güzel bir şehir. Fakat üretim de olmaması bu yaşlı nüfusun artmasına sebep oluyor diye düşünüyorum" diye konuştu.

"BEN BURADA YAŞAMAKTAN MUTLUYUM"

Sinop'ta yaşayan Kadir Yakın ise "Nüfusu az. Millet çalışa çalışa yaşlandı. Şimdi de hastalıklarla uğraşıyoruz. Büyük şehirlere gidenler geri geliyor, Sinop'a yerleşiyor. Gençler de boş geziyor. Babaları bakarsa bakıyor, bakmazsa bir şey yok. Ben burada yaşamaktan mutluyum. Evim var, kira vermiyorum. Bahçem de var. Orada gidip oyalanıp hastalıklarla uğraşıyorum. Hanım hasta, ben de hastayım. Uğraşıp duruyoruz" şeklinde konuştu.

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