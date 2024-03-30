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Bakan Uraloğlu: Haberleşme sektörü operatör geliri 244 milyar TL'ye ulaştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, elektronik haberleşme sektörü operatör gelirlerinin 2023'ün son çeyreğinde 70,1 milyar TL'ye, 2023 yılının tamamında ise 244 milyar TL'ye ulaştığını açıkladı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 30 Mart 2024 12:52, Son Güncelleme : 30 Mart 2024 12:41
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Bakan Uraloğlu: Haberleşme sektörü operatör geliri 244 milyar TL'ye ulaştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yayınlanan 2023 yılı 4'üncü çeyreğine ilişkin 'Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü 3 Aylık Pazar Verileri Raporu'nu açıkladı. 2023 yılı 4'üncü çeyreğinde BTK tarafından yetkilendirilen 466 şirket ve 848 yetki belgesi bulunduğunu belirten Bakan Uraloğlu, toplam 8 yetkilendirilmiş elektronik sertifika hizmet sağlayıcının bulunduğunu aktardı. Söz konusu elektronik sertifika hizmet sağlayıcılarının 2023 sonu itibarıyla 7,3 milyon elektronik imza ve 964 bin mobil imza olmak üzere toplam 8,3 milyon elektronik sertifika oluşturduğunu belirten Uraloğlu, Türkiye'nin haberleşme altyapısının taleplere hızlı bir şekilde uyum gösterdiğini kaydetti.

'ABONELERİN YÜZDE 92'Sİ 4,5 G KULLANICISI'

Bakan Uraloğlu, 2023 sonu itibarıyla mobil abone sayısının 92,2 milyona, mobil abone yaygınlığının da yaklaşık yüzde 108'lere çıktığını belirterek, "Mobil abonesi olan 84,9 milyon vatandaşımız, 2016 yılında hizmete başlayan 4,5 G aboneliğine geçmiş durumda. Hatta 4,5 G hizmetinin toplam abonelerin yüzde 92'sini oluşturduğunu görüyoruz. Makineler Arası İletişim (M2M) abone sayısı ise 9,3 milyona ulaşarak yıllık bazda yüzde 15,4 büyüme göstermiş durumda. 2023 sonu itibarıyla taşınan toplam mobil numara sayısı ise 177,3 milyonu geçmiş olup 2023 yılı içinde taşınan mobil numara sayısı ise 10,2 milyona ulaştı" dedi.

Bakan Uraloğlu, sabit hatlarda numara taşınabilirliği uygulamasının başladığı 10 Eylül 2009'dan 31 Aralık 2023'e kadar toplam 2 milyon 609 bin 377 numara taşıma işlemi gerçekleştiğinin de altını çizdi.

'562 BİN KİLOMETRE FİBER ALTYAPIYA ULAŞTIK'

Bakan Uraloğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak internet altyapısında gerçekleştirilen çalışmaların ve yatırımların meyvesini almaya başladıklarını belirterek, geniş bant internet abone sayısının geçen yıla göre yüzde 3'e yakın artarak 93,3 milyona çıktığını bildirdi. Uraloğlu, 2023 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 8,6 civarında artışla 562 bin kilometre fiber altyapıya ulaşıldığını da vurgulayarak, "Fiber internet abone sayısı da geçen yıla göre tam tamına yüzde 20'lik artışla 6,8 milyona ulaştı. Şimdi vatandaşlarımızla birlikte daha büyük hayaller kurmamız ve bunları gerçeğe dönüştürmek için çalışmamız gereken bir dönemdeyiz. Şu anda toplam 562 bin kilometre olan fiber uzunluğumuzu bu yılın sonuna kadar 600 bin kilometreye ulaştırmayı planlıyoruz. 4 yıl içerisinde ise fiber uzunluğumuzu 850 bin kilometreye taşıyacağız" ifadelerini kullandı.

Fiber altyapının internete hızlı erişimin yanında vatandaşların internet kullanımını da artırdığına dikkat çeken Bakan Uraloğlu, 2022'nin son çeyreğinde sabit geniş bant abonelerinin ortalama aylık veri kullanımının 243 gigabyte, 2023 yılının son çeyreğinde ise bunun 260,3 gigabyte olduğunun altını çizdi. Uraloğlu, 4,5 G altyapısı kullanan mobil abonelerin ise 2022 yılı dördüncü çeyreğinde 14,8 gigabyte olan veri kullanımının 17,2 gigabyte'a ulaştığını aktardı.

'YÜZDE 72,3'LÜK REKOR ARTIŞ YAŞANDI'

Bakan Uraloğlu, 2023 yılı son çeyreğinde elektronik haberleşme sektörü operatör gelirlerinin 70,1 milyar TL'ye ulaştığını açıkladı. 2023 yılının tamamında ise gelirlerin 244 milyar TL'ye ulaştığını belirten Uraloğlu, "2023 yılında bir önceki yıla göre tam tamına yüzde 72,3'lük rekor bir artış yaşanarak toplam gelir 224 milyar TL'yi aştı. Ülkemizin haberleşme altyapısına en fazla yatırım yapan ve en büyük şirketleri olan Türk Telekom ve mobil operatörler özelinde gelirlerin yüzde 80'e yakın arttığını da görüyoruz. Yatırımları incelendiğinde, Türk Telekom ve mobil operatörler özelinde önceki yıla göre sektörde yapılan yatırım tutarı yaklaşık yüzde 85 artarak 41,2 milyar TL'ye ulaşmış. Haberleşme sektöründe yaptığınız yatırım her zaman misliyle sizlere döner" açıklamasında bulundu.

Yatırım yaparak büyümek ve altyapısını geliştirmek için çalışan diğer operatörlerin de net satış gelirlerinin 2023'te yüzde 53 gibi önemli oranda artarak 53,6 milyar TL'ye çıktığını bildiren Bakan Uraloğlu, "Diğer operatörlerimizin altyapı için yaptığı yatırım tutarı 11,2 milyar TL'yi buldu. Ancak tüm işletmecilerin yatırımları bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 68,6 artarak 52,4 milyar TL olmuş durumda" dedi.

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