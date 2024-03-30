Trafik kazası yaptı, anlık hafıza kaybı yaşadı: Kim kaza yaptı, ben neredeyim?

Antalya'da trafik kazası geçiren sürücü, anlık hafıza kaybı yaşadı.

Edinilen bilgiye göre, Manavgat ilçesinde Engin Ö'nün kullandığı hafif ticari araç, Çetin Emeç Kavşağı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek önce kaldırıma çıktı, ardından evin önündeki motosiklete çarptı.

Yaralanmanın olmadığı kazada, Engin Ö. anlık hafıza kaybı yaşadı.

Araçtan indiğinde ilk sözleri "Burası neresi." olan Engin Ö., "Ben nerede yaşıyorum, unuttum. Ben neden böyleyim? Burası Manavgat mı? Eşim kim, ailem kim onları unuttum. Bu yol nereye çıkıyor? Sanki uyuşturucu, alkol almış gibiyim. Benim eşim kim, aramam lazım. Ben çok kötüyüm." diye konuştu.

Ablasını hatırlayan Engin Ö., ablasını telefonla ararken, nerede olduğunu tarif edemeyince yol tarifini trafik polisleri yaptı.

Sinirsel rahatsızlığının olduğunu söyleyen araç sürücüsü, trafik görevlileri tarafından dinlenmesi için banka oturtulurken, ailesinin gelmesinin ardından olay yerinden ayrıldı.