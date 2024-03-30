Bodrum'da komşular arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

Gümbet Cevat Şakir Mahallesi 1525 Sokak'ta, Bayram Şimşek (81) ile A.B. arasında ev satışı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.B, tüfekle Şimşek'e ateş etti.

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