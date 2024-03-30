Trabzon'da orman yangını
Trabzon'un Of ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 30 Mart 2024 22:16, Son Güncelleme : 30 Mart 2024 22:17
angın, saat 16.00 sıralarında Yukarı Kışlacık Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıktı.
Ormanlık alanda çıkan yangına Trabzon Büyükşehir Belediyesi Of İtfaiye Amirliği ekipleri, Orman İşletmeleri ve Of Belediyesi ekipleri müdahale etti.
Yaklaşık 10 dönümlük alanda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürerken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.