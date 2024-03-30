Trabzon'da orman yangını

Ormanlık alanda çıkan yangına Trabzon Büyükşehir Belediyesi Of İtfaiye Amirliği ekipleri, Orman İşletmeleri ve Of Belediyesi ekipleri müdahale etti.

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