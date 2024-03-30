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Filistin Kızılayı: Gazze'nin kuzeyine 10 TIR giriş yaptı

Filistin Kızılayı ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) koordinasyonuyla bugün Gazze Şeridi'nin kuzeyine gıda yüklü 10 TIR'ın giriş yaptığı belirtildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Mart 2024 23:10, Son Güncelleme : 30 Mart 2024 23:11
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Filistin Kızılayı: Gazze'nin kuzeyine 10 TIR giriş yaptı

Filistin Kızılay, Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'nin kuzeyine 10 TIR2ın giriş yaptığını açıkladı.

Filistin Kızılayından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, yardım girişinin, ICRC koordinasyonu ve Mısır Kızılayının işbirliğinde gerçekleştiği kaydedildi.

Açıklamada, Refah Sınır Kapısı'ndan giren gıda kolisi yüklü 10 TIR'ın, kuzeydeki Gazze kentine ulaştığı ifade edildi.

İSRAİL GAZZE'Yİ KITLIĞA SÜRÜKLÜYOR

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırdığı Gazze'de yaşayan 2,3 milyon Filistinliyi açlığa mahkum ediyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), 10 Mart'taki açıklamasında, İsrail'in 17 yıldır kuşatma altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde "açlığın her yerde olduğunu" belirtmişti.

BM, İsrail'in yoğun saldırısı altındaki Gazze Şeridi'nde 2,2 milyon kişinin kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmuştu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 280'i çocuk, 9 bin 340'ı kadın olmak üzere 32 bin 705 Filistinli öldürüldü, 75 bin 190 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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