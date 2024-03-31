Bingöl'de otomobil ile kamyonet çarpıştı: 3 kişi öldü

Sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 34 CLR 391 plakalı otomobil ile 23 ADR 477 plakalı kamyonet Elazığ-Bingöl kara yolunun Direkli köyü mevkisinde çarpışmıştı.

Vali Ahmet Hamdi Usta, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, vefat eden vatandaşlara Allah'tan rahmet, sevenlerine sabır ve başsağlığı dileyerek, yaralılara şifa dileklerini iletti.

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