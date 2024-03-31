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Gençlerin çeyizi devletten! 52 milyon lira birikti

Bir hayatı birlikte yaşamak isteyen gençlere yol göstermek üzere profesyonellerden oluşan bir kadroyu gençlerin eğitimine sunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kurulacak yuva için açılacak "çeyiz hesabına" da 10 bin lira aktarıyor.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 31 Mart 2024 07:38, Son Güncelleme : 31 Mart 2024 07:52
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Gençlerin çeyizi devletten! 52 milyon lira birikti

Hükümet, gençler için çok sayıda destek programını hayata geçirirken, genç çiftlerin sıcak ve mutlu bir yuva kurmalarında da aktif rol oynuyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının aile hayatına daha bilinçli çiftler kazandırmak için başlattığı Evlilik Öncesi Eğitim Programı'ndan (EÖEP), 181 bin 111'i 2023 yılında olmak üzere son 10 yılda 1 milyon 690 bin genç faydalandı. Evlilikte iletişim becerileri, aile hukuku ve sağlık ana başlıklarında çeşitlendirilerek verilen eğitimlere sadece evlenme hazırlığı yapan gençler değil er ve erbaşlar, polis okulları ve üniversitelerin son sınıf öğrencileri de katılabiliyor.

BİR "DANIŞMAN"A SORALIM

Ailede daha sağlıklı iletişim ve kaliteli birlikteliği geliştirmek amacıyla yine 2023'te 13 bin 947 çift, aile danışmanlığı hizmeti aldı. e-Devlet'ten yapılan 7.338 başvuruya danışmanlık hizmeti sunuldu. İletişim pürüzlerinde çatışma dili yerine "sevgi dili"nin nasıl işletileceği öğretilen eğitimlerde, aynı zamanda profesyonel bir destek alması gereken bireylerin de sağlığına kavuşması için yardımcı olunuyor.

10 BİN TL'LİK DEVLET KATKISI

Bakanlığın yine evliliği teşvik etmek üzere 2016 yılında başlattığı "çeyiz hesabı" uygulaması da büyük ilgi gördü. 2.351 gencin aktif çeyiz hesabı bulunuyor. Birikime göre değişmekle birlikte devlet, bu hesaplara kendisi de katkı payı koyuyor. Devlet katkısı bu yıl 10 bin liraya kadar çıkarıldı. Bankalarda aynı adla açılan hesapta geçen yıl itibarıyla biriken toplam miktar 51 milyon 852 bin lira oldu.

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ

Bakanlık, evlenecek gençler için son olarak yeni bir sürprizi duyurmuş, ilk iki yılı geri ödemesiz, 48 ay vadeyle, faizsiz, 150 bin liralık evlilik kredisi başlatmıştı. Pilot il olarak deprem bölgesi seçilen program, ilk başta 18-29 yaş aralığı için uygulanacak. Programa kaynak sağlayacak Aile ve Gençlik Fonu'na bugüne kadar ise 6.299 çift müracaat etti.

ESMA ALTIN

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