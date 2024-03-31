Yarısı Bizden de ilk ödemeler tamam

İstanbul'da Yarısı Bizden kampanyasına en çok başvuru yapılan ilce olan Bahçelievler'de yapımına ilk başlanan binada, hak sahiplerinin parası hesaplara yatıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2023'te açıklanan kentsel donuşum kampanyasına vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Kat maliklerinin paraları, yüklenici firmaların hesabına yatmaya başladı.

Bahçelievler Belediyesi Kentsel Donuşum Şefi Ferhat Servi "İlçemizden 27 bin kişiyle rekor katılım oldu. Bu, yaklaşık 95 bin bağımsız bolüme tekabül ediyor. Malikler, belediyemize projelerini onaylattı, kat ittifakını kurdu. Belediyemizin bildirmesiyle Çevre Bakanlığı, maliklerin hesabına 1,5 milyon liralık yarımın 100 bin lirasını taşınma yardımı, 700 bin lirasını hibe, 700 bin lirasını da kredi olarak verecek. Bakanlık, müteahhit adına acılan hesaba paranın yüzde 10'nu yatıracak. Kalan yüzde 30'unu inşaatın kabası bitince yatıracak. Geri kalan yüzde 30'unu inşaatın ince işçiliği bittiğinde yatıracak. Kalan yüzde 30'u ise iskan aldıktan sonra yatıracak. Vatandaşımız iki yıl ödeme yapmayacak. Ödemeler, sonraki üçüncü yılda başlıyor. İlk bir yıl boyunca faizsiz ödeyecek ama. Kalan dokuz yılda ise TEFE-TÜFEnin yarısı oranında faiziyle birlikte ödeyecek" açıklamasında bulundu.

VOLKAN KAYALAR - İSMAİL COŞKUN İHA