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Fatura ödemeden üretim yapıyor

AB Katkılı Kırsal Kalkınma Destekleri (IPARD) Programı kapsamında; tarım, hayvancılık ve gıda işleme sektörlerine yönelik sağlanan hibe destekleri ile yatırımlar devam ediyor.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 31 Mart 2024 08:12, Son Güncelleme : 31 Mart 2024 08:08
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Fatura ödemeden üretim yapıyor

Tarımsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından dağıtımı yapılan IPARD desteklerinden yararlanan üretici Ümit Saylak, kurduğu Güneş Enerjisi Santrali (GES) sayesinde aylık 20 ila 30 bin TL'yi bulan elektrik faturasını sıfıra indirdi. AB Katkılı Kırsal Kalkınma Destekleri (IPARD) Programı kapsamında; tarım, hayvancılık ve gıda işleme sektörlerine yönelik sağlanan hibe destekleri ile yatırımlar devam ediyor. Hibeden yararlanarak tesisini güneş panelleriyle donatan Ümit Saylak, 1 yıla yakın bir süredir elektrik faturası ödemeden üretim gerçekleştiriyor.

3-4 YILDA AMORTİ EDECEK

Bal paketlemesi ve işlemesi yapan Saylak, "Kurulu GES alanımız 600 metrekare, toplamda 267 panelimiz bulunuyor ve 120 kilovat saatlik bir kurulu güce sahibiz. Bu sayede panellerin kurulduğu günden bu yana elektrik faturası ödemedik. Aylık 20 ila 30 bin lira arasında bir elektrik faturası yükünden kurtulmuş olduk" dedi.

Eşinin temiz enerjiye olan ilgisi dolayısıyla programa başvurduklarını aktaran Saylak, "Toplam 1,9 milyon liralık bir yatırım yaptık. IPARD'dan aldığımız destekte bizim yatırımımızın neredeyse yarısını ödedi. Hem maliyetimiz düştü hem de üretim için ayırdığımız bütçeden ayırmak zorunda kalmadık" diye konuştu. Saylak, yatırımlarının 3 ila 4 yıl arasında kendi kendini amorti edeceğini söyledi.

ALİ KÜRŞAD BÜYÜKADA

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