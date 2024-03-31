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Oy kullanırken bunlara dikkat!

Milyonlarca vatandaş yeni yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına gidiyor. 34 siyasi partinin ve birçok bağımsız adayın yarışacağı seçimlerde vatandaşlar nasıl oy kullanacak? Oldukça uzun bir oy pusulasının kullanılacağı seçimde nelere dikkat etmeliyiz? İşte oyların geçersiz olmaması için dikkat edilmesi gereken hususlar...

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 31 Mart 2024 09:06, Son Güncelleme : 31 Mart 2024 12:09
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Türkiye, yeni yerel yöneticilerini seçmek için 31 Mart 2024 Pazar günü sandık başına gidecek. Kayıtlı 61 milyon 441 bin 882 seçmenin bulunduğu seçimde, 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy verecek. 34 siyasi partinin adayının yarışacağı seçimlerde, ülke genelinde, 206 binden fazla sandık kurulacak.

81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtarın belirleneceği seçimlerde, il genel meclisi üyeliği, belediye meclis üyeliği seçimleri de yapılacak. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanlık binasında, oy verme sürecine ilişkin temsili oy verme kabinleri kuruldu.

Buna göre, seçmenler, sadece kayıtlı oldukları sandıklarda, adrese gönderilen seçmen bilgi kağıdında yazan yer ve sandıkta oy verecek. Seçmenler, nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını, YSK'nin internet sitesinden, e-Devlet kapısından, YSK'nin Seçmen Sorgulama Mobil Uygulamasından veya 444 9 975 numaralı YSK Çağrı Merkezi'nden kontrol edebilecek. Seçmenin nerede oy kullanacağını gösteren seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu olmayacak.

Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak ve cezasının bulunuyor. Bu tür cihazları oy verme işlemi bitene kadar sandık kuruluna bırakılması gerekiyor.

Vatandaşlar, oy kullanmaya gittiğinde, kimlik belgelerini sandık görevlilerine teslim etmesi gerekiyor.

Mühürlerde 'Tercih' ya da 'Evet' yazması gerekiyor. Vatandaşlar adayların isimlerinin yer aldığı yuvarlak içerisine mührü taşırmadan düzgün bir şekilde basması gerekiyor.

Bu noktada kullanılan oyların geçerli olabilmesi için dikkat edilmesi gereken en önemli hususlardan biri ise pusulaların içine koyulacağı zarfların üzerinde Yüksek Seçim Kurulu'na ait mührün olması gerektiği.

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