Konutta yeni trend ortak konut kredisi

Türkiye Gazetesi'nden Necmi Çiçekçi'nin haberine göre; Bankaların yüksek konut kredi faiz oranları, ipotekli konut alımlarını tarihi dip seviyelere çekti. 2023 yılında satılan 1 milyon 225 bin konutun sadece 177 bin adedini, ipotekli konut satışları oluşturdu. Oysaki 2015-2020 yılları arasında toplam satışların yüzde 40'ını kredili alımlar oluşturuyordu. Bunun üzerine, piyasadaki konut alım talebini gören bankalar, tüketiciler için 'kolay ödemeli' yeni kredi kampanyaları açıklamaya başladı. Ziraat Bankası bir süre önce 'Ortak Konut Kredisi' kampanyasını kamuoyuna duyurdu. Kampanya ile düzenli gelire sahip olan en az 2, en fazla 5 kişi ortak kredi ile tek ev sahibi olabiliyor. Diğer bankaların da ortak konut kredisi üzerine çalıştığı ifade ediliyor. Bankacılık çevreleri ortak konut kredisi kampanyanlarına ciddi talep olduğunu ifade ediyor. Bu da toplumun her durumda konutu güvenli liman olarak gördüğünü en net şekilde gösteriyor. Bu haftaki yazımızda bu kredi türünün detaylarını inceleyeceğiz.

SİSTEM NASIL İŞLİYOR?

Ortak konut kredisi, birden fazla kişinin birlikte konut satın almak için bankadan aldığı kredidir. Bu doğrultuda birden çok kişi gelir beyanı kullanarak, yüksek tutarlardaki taksitleri kolayca ödeyebilmektedir. Kredi tutarı, alınacak konutun SPK lisanslı ekspertiz firmaları tarafından düzenlenen ekspertiz raporundaki değer üzerinden hesaplanır. Krediye konu olan gayrimenkul üzerine ipotek tesis edilir. Gerekli görüldüğünde banka tarafından ek teminat istenebilir.

AYLIK ÖDEME 20 BİN TL

120 ay vadeli 3 milyon lira tutarında bir kredi çekildiğinde aylık taksit ödemesi 102 bin liraya tekabül ediyor. Toplam ödeme ise 12 milyon lira çıkıyor. Bu kredinin 5 kişi tarafından paylaşılması halinde her bir ortağın aylık taksit ödemesi 20 bin liraya tekabül ediyor. Aynı şekilde kredi tutarı 6 milyon liraya çıktığında aylık ödeme kişi başı 40 bin liraya ulaşıyor.

KREDİ ŞARTLARI NELER?

Bankalar, kredi başvurusunda bulunan her bireyin gelir durumunu değerlendirir. Toplam gelir, kredi alabilme şartlarını karşılama açısından önemlidir. Ortak kredi kullanıldığında, konutun tapusu ortaklar arasında paylaşılır. Ortak kredi kullanan bireyler, kredi borcunun tamamından müştereken sorumlu olurlar. Bankaların ortak kredi verirken uyguladıkları şartlar ve faiz oranları değişkenlik gösterebilir. Bazı bankalar ortak kredi için ek masraflar talep edebilir.

AVANTAJLARI...

Bu kredi sayesinde, bireyler tek başlarına başvurduklarında elde edemeyecekleri yüksek kredi limitlerine ulaşabiliyor.

Mevcut konut faizleri nedeniyle yüksek taksit ödemeleri ortaklar arasında bölüşüldüğü için bütçeleri sarsmıyor.

Ortak konut kredisi başvuruları, tek başına başvurulara göre genellikle daha hızlı ve kolay bir onay sürecinden geçiyor.

DEZAVANTAJLARI...