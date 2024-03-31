Ünlü sanatçı Candan Erçetin Sandık Kurulu Üyesi oldu
Ünlü sanatçı Candan Erçetin, yerel seçimlerde Sandık Kurulu Üyesi oldu.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 31 Mart 2024 09:14, Son Güncelleme : 31 Mart 2024 11:55
Ünlü sanatçı Candan Erçetin, yerel seçimlerde Beşiktaş Lütfi Banat Ortaokulu'nda Sandık Kurulu Üyesi olarak görev yaparken görüntülendi. Sabah oy kullanmak üzere okula gelenler, sandık başında Candan Erçetin sürprizi ile karşılaştı. Candan Erçetin'in Sandık Kurulu Üyesi olarak görev yaptığı anlar kameralara yansıdı.