YSK Başkanı Yener: Oy verme işlemleri sorunsuz devam ediyor
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Türkiye genelinde oy verme işlemlerinin başladığını belirterek, "Tüm il, ilçe seçim kurullarından son durumlarına ilişkin bilgileri aldık. Şu anda sorunsuz olarak oy verme işlemleri devam ediyor." dedi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Mart 2024 10:07, Son Güncelleme : 31 Mart 2024 11:20
Yener, oyunu kullanmak için YSK binasından çıkışında, basın mensuplarına açıklamada bulundu.
Türkiye genelinde oy verme işlemlerinin başladığını anımsatan Yener, "Tüm il, ilçe seçim kurullarından son durumlarına ilişkin bilgileri aldık. Şu anda sorunsuz olarak oy verme işlemleri devam ediyor. İnşallah gün sonunda da sorunsuz bir şekilde oy verme işlemleri tamamlanıp sayım işlemlerine geçeriz. Şu anda ben de oy kullanmaya gidiyorum." ifadelerini kullandı.