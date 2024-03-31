Özgür Özel'den 'kutlamalarda silahtan uzak durun' çağrısı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullanacağı Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki 23 Nisan Ulusal Egemenlik İlkokulu'na eşi Didem ve kızı İpek Özel ile geldi. Oyunu kullanacağı 1174 nolu sandığın bulunduğu sınıfa gelen Özel, gelen sırasının ardından sınıfa girerek sandık görevlileriyle tek tek tokalaştı. Pusula ve mührü alan Özel, kabine girerek oyunu kullanırken, ardından eşi ve kızı da aynı sandıkta oylarını verdi.

Oy kullanma işleminin ardından Özel, açıklamalarda bulundu. Özel, "Vatandaşlarımız da ülkenin 5 yıllık geleceğindeki yerel yöneticilerini seçmek için sandık başındalar. Öncelikle bu demokrasi şölenine katkı veren herkese teşekkür ediyoruz. Türkiye'deki başta muhtar adayları olmak üzere hangi siyasi partiden olursa olsun yönetim noktasında iddia koyan, aday olan ve seçmenden oy isteyen herkese başarılar diliyoruz. Seçim geçmiş süreçlerde elbette siyasi tartışmalar oldu. Şikayet ettiğimiz haksızlıklar oldu. Ancak çok büyük aksilikler olmadan, çok büyük kaza olmadan, çok üzücü olaylar olmadan bugüne kadar geldik. Dün Bursa'da yaşanan bir olayda hayatını kaybeden bir vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Yüksek Seçim Kurulu'nu takip ediyoruz. Sayın Başkanın ifadesiyle şu ana kadar Türkiye'de seçimin sorunsuz ilerlediği söyleniyor. Siyasi partimize mensup herkese ve sözüme değer veren herkese sesleniyorum. Zaman zaman seçimlerde tansiyon yükselebilir. İstenmeyen olaylara gebe birtakım durumlar ortaya çıkabilir. Herkese bugün sakinliğini koruması, itidalli davranmaları, seçimin huzur ve güven içinde gerçekleşme temenni ediyorum" dedi.

'BİR KURŞUN BİR HAYATIN KAYBEDİLMESİNE SEBEP OLUYOR'

"Sandıklar açıldığı andan sonuçlar ilan edilene kadarki süreçte özellikle kazanma sevinciyle kutlamalarla ilgili noktada vatandaşlarımızı silahlardan uzak durmaya davet ediyorum" diyen Özel, şöyle devam etti:

"Böyle günlerde olmadık bir sevinç gösterisinde kullanılan bir kurşun, bir hayatın kaybedilmesine bir evladımızın kaybedilmesine sebebiyet verebiliyor. Silahlardan uzak durmayı öneriyorum. Yine partimize mensup veya bize oy atıp sonuçlardan memnun kişiler olacak. Elbette sevinç gösterileri olacaktır. Taşkınlıktan uzak durmayı ve bu seçimin kaybedeninin olmadığını hatırlatmak isterim. Sevinç gösterileri sırasında başkalarını üzmek, rencide etmek Türkiye'nin birliğine, beraberliğine zarar verir. Biz bugün belki sandıkta 20 milyon kişiyiz. 30 milyon kişiyiz. Ama yarın Türkiye'de hep beraber 84 milyon kişiyiz. Yarın yüz yüze bakacağız. Siyasiler de böyle yapacak. Vatandaş da böyle yapacak. Seçim geride kalacak. Hep birlikte önümüze bakacağız."

'OY SANDIĞA ATILANA KADAR VATANDAŞIN NAMUSUDUR'

Özel, "Biri yanımda olmak üzere. Türkiye'de her birinin üstlendikleri görevi dört dörtlük yapacaklarına inandığım adaylarla halkımızın karşısındaydık. Dilimiz döndüğünce kampanyamızı yaptık. Ama bundan sonra karar milletin ve hepimiz bu karara saygılı olacağız. Bundan sonraki süreçle ilgili de dikkatle takip ediyoruz. Özellikle biraz önce gencecik okul sorumlularımız, kat sorumlularımız, sandık sorumlularımızla merhabalaştık. Bu sabah 8.30 itibariyle partimden yapılan raporlamada Türkiye genelinde yüzde 98,5 oranında sandık görevlilerinin gelip yerlerine oturduklarını öğrendim. Ortaya çıkan boşluk, hastalık çeşitli aksiliklerden dolayı gelemeyenlerin yerine ise yedek arkadaşlarımızla doldurduk. Şu an adayımızın olduğu hiçbir yerde eksik sandık görevlimizin olmadığını öğrenmiş durumdayım. Bu benim adıma çok önemli bir veridir. Bunun tüm siyasi partiler açısından da olmasını ümit ederiz. Çünkü oy sandığa atılana kadar vatandaşın namusudur. Atıldıktan sonra hangi partiye atıldıysa o partinin namusudur. O şekilde oylar korunacak. Bundan sonraki süreçte hep birlikte başarılı olacağımızı düşünüyorum. Sonuçlar hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.