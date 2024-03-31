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İBB Başkan adayı Kurum'dan İstanbullulara sandık daveti

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, "Ben buradan tüm vatandaşlarımızın oylarını kullanmalarını, sandıklarına sahip çıkmalarını istiyorum. Gitsinler oylarını kullanıp kullandıkları oylara, sandıklara sahip çıksınlar." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Mart 2024 12:22, Son Güncelleme : 31 Mart 2024 12:54
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Ailesiyle birlikte geldiği Kağıthane İmece İlkokulu'nda oyunu kullanan Murat Kurum, çıkışta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kurum, üç aydır projelerini, hayallerini İstanbullularla paylaştıklarını dile getirerek, kendisini bir kardeşleri, evlatları gibi ağırladıkları için vatandaşlara teşekkür etti.

Üç aylık seçim sürecinin sonunda eşi Şengül Kurum ile birlikte sandığa geldiklerini ve burada oğlu Mehmet Kurum'un da ilk kez oy kullandığını aktaran Kurum "Oyumuzun İstanbul'umuza, ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Büyük bir demokrasi şöleni yaşanması temennisinde bulunan Kurum, "Bugün İstanbul'da İstanbul'un geleceği, çocuklarımızın geleceği adına çok önemli bir karar vereceğiz. Hem deprem riskinin ortadan kaldırılması, hem trafiğin çilesinin bitirilmesi, hem de İstanbul'da yaşayan her bir vatandaşımızın huzur ve güvenle yaşayabileceği adımı inşallah sandıkta hep birlikte atmış olacağız." ifadelerini kullandı.

- "Coşkuyu tüm İstanbullu hemşerilerimizle paylaşacağız"

Seçmenlere seslenen Kurum, "Ben buradan tüm vatandaşlarımızın oylarını kullanmalarını, sandıklarına sahip çıkmalarını istiyorum. Gitsinler oylarını kullanıp kullandıkları oylara, sandıklara sahip çıksınlar. Saat 17.00'de oy verme işlemi bitecek, 17.00'den önce bütün vatandaşlarımız oylarını kullansınlar." diye görüş sundu.

Seçim sürecinde her gün 31 Mart'ı dile getirerek, "31 Mart gelecek yüzler gülecek, 31 Mart'ta güneş doğacak." dediklerine işaret eden Kurum, "İnşallah bugün erken bir bayramı da tüm İstanbullularla birlikte kutlayacağız. Önce il binamızda ardından da Saraçhane'de bu coşkuyu tüm İstanbullu hemşerilerimizle paylaşacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Hem ihtiyaç giderme hem de süreci birebir takip etme adına seçim sonuçlarını AK Parti İstanbul İl Başkanlığı binasında teşkilat mensuplarıyla, seçim koordinasyon merkezleriyle takip edeceklerini anlatan Kurum, seçim çalışmalarını 90 gündür takip eden basın mensupları ile basın kuruluşlarına, AK Parti teşkilatına ve belediye başkanlarına teşekkür etti.

Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da bu süreçte yanlarında olduğu ve kendilerini desteklediği için teşekkürlerini sundu.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'ye de teşekkürlerini ileten Kurum, "En büyük teşekkür Türk milletine. Sağ olsunlar. İnşallah onların rüyasını hep birlikte bu akşam gerçekleştireceğiz." dedi.

Kurum'un eşi Şengül Kurum da seçimin Türkiye'ye, millete ve İstanbul'a hayırlı uğurlu olmasını dileyerek, "İnşallah bizim mutlu olacağımız bir seçim sonucu olur diye düşünüyorum." şeklinde konuştu.

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