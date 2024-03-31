Hatay'da bir seçmen oy kullanmaya atla gitti

İskenderun'da vinç operatörlüğü yapan Abdullah Cıla (39), "Yörük Kızı" adlı atının üzerinde gittiği Denizciler Gübretaş Ortaokulu'nda oyunu kullandı.

Cıla, AA muhabirine, Kovid-19 sürecinde at binmeye başladığını anlattı.

Deprem sürecinde de atını kullandığını belirten Cıla, "Atla gezmek bana göre bir ayrıcalık, büyük bir zevk. Normal zamanlarda da atıma biniyorum. Herkesin bir hayvan sevgisi vardır. Ben de rahmetli Cüneyt Arkın gibi atları çok seviyorum. Bugün de Cüneyt Arkın gibi giyindim. Oy kullanmaya geldim. Vatandaşlık görevimi yerine getirdim." diye konuştu.

Abdullah Cıla, yazın yaylaya çıkardığı atını zaman zaman ulaşımda da kullandığını kaydetti.