'Dünyanın en uzun boylu kadını' oyunu kullandı

Karabük'te Safranbolu İlçe Seçim Kurulu görevlileri, 2 metre 15 santimetre uzunluğundaki Gelgi'nin Emek Mahallesi'nde bulunan evine seyyar sandık götürdü.

8801 No'lu sandıkta oyunu kullanan Gelgi, gazetecilere yaptığı açıklamada oyunu kullandığı için mutlu olduğunu söyledi.

"FİZİKSEL ENGELLİ BİREYLER İÇİN YARARLI BİR UYGULAMA"

Seçim Kurulu yetkililerine teşekkür eden Gelgi, "Muhtar adayını seçememiş oldum seyyar sandık sebebiyle ama benim için de sürpriz oldu, böyle bir şey beklemiyordum. Geçtiğimiz yıl hariç önceki yıllarda atandığım okula giderek oy kullanıyordum. Tabii ki fiziksel olarak bazı zorlukları oluyordu, seyyar sandık uygulaması fiziksel engelli bireyler için oldukça yararlı bir uygulama" diye konuştu.

5 DÜNYA REKORU VAR

Gelgi'nin "dünyanın 18 yaş altı en uzun genç kızı", "dünyanın en uzun boylu kadını", "dünyanın en büyük ellere sahip kadını", "dünyanın en uzun parmaklara sahip kadını" ve "dünyanın en uzun sırtına sahip kadını" rekorları bulunuyor.