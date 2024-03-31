Erdal Beşikçioğlu'ndan yerel seçimde büyük sürpriz
CHP Etimesgut Belediye Başkan adayı sanatçı Erdal Beşikçioğlu, seçimi büyük farkla önde götürüyor.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 31 Mart 2024 22:25, Son Güncelleme : 31 Mart 2024 22:26
31 Mart 2024 tarihinde yapılan kritik yerel seçimlerde en merak edilen isimlerden biri CHP Etimesgut Belediye Başkan adayı sanatçı Erdal Beşikçioğlu oluyor.
'Behzat Ç.' rolüyle izleyicilerin hafızasında yer edinen sanatçı Erdal Beşikçioğlu, yüzde 53,16 oy oranıyla seçimi önde götürüyor. Beşikçioğlu'nun en yakın rakibi ise MHP'li Enver Demirel. MHP'li adayın oy oranı %34,25.
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