Murat Kurum: Şimdi sandıklara sahip çıkma zamanı
Cumhur İttifakı İstanbul adayı Murat Kurum, sosyal medya hesabından oy verme işlemlerinin bittiğini belirterek, "Şimdi hep birlikte sandıklara sahip çıkma zamanı" ifadelerini kullandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 31 Mart 2024 17:27, Son Güncelleme : 31 Mart 2024 17:29
Cumhur İttifakı İstanbul adayı Murat Kurum, "Artık sandıklar kapandı, İstanbullular demokratik sorumluluklarını yerine getirdi. Sandık başına giderek, İstanbul'umuza sahip çıkan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum.
Şimdi hep birlikte SANDIKLARA SAHİP ÇIKMA ZAMANI.
Sandık namustur, her oy bir emanettir. Oy sayımı sürecinde ortaya çıkabilecek her türlü manipülasyona karşı dikkatli olalım. Oylar sayılıp tutanaklar imzalandıktan sonra da süreç bitmeyecek. Son ana kadar kadar ne olursa olsun sandıkları terk etmeyeceğiz." ifadelerini kullanarak seçmeni sandıklara sahip çıkmaya davet etti.