CHP Genel Başkanı Özel: Tüm tercihler başımızın tacı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde sandığa giderek oy kullanan, demokrasiye katkı sunan vatandaşlara teşekkür etti. Özel açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Bugün sandığa giderek demokrasiye oylarıyla katkı sunan tüm yurttaşlarımıza teşekkür ediyorum. Tüm tercihler, başımızın tacıdır. Kullanılan tüm oylara sahip çıkmakta olan sandık görevlilerimize, müşahitlerimize, gönüllülerimize kolaylıklar diliyorum.