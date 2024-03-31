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31 Mart Yerel Seçimi sona erdi: Yayın yasağı ne zaman kalkacak?

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri için oy kullanma işlemleri 81 ilde sona erdi. Sandıkların kapanmasının ardından oy sayım işlemleri başladı. RTÜK başkanı konuya ilişkin açıklama yaptı. Seçim yasağının kalkması için ise YSK'nın kararı bekleniyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 31 Mart 2024 17:40, Son Güncelleme : 31 Mart 2024 18:20
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31 Mart yerel seçimleri ülke genelinde tamamlandı ve oy sayım işlemleri başladı.

Oy verme işlemlerinin ülke genelinde tamamlanmasının ardından YSK Başkanı Ahmet Yener açıklama yaptı. Yener, yayın yasağı konusunda toplantı yapacaklarını duyurdu.

'SONUÇLAR SEÇSİS'E GİRİLMEYE BAŞLANDI'

Sayım döküm işlemleri tamamlanan sandık sonuç bilgilerinin Bilgisayar Destekli Merkezi Seçmen Kütüğü Sistemi'ne (SEÇSİS) girilmeye başlandığını, veri akışının devam ettiğini belirten Yener, "YSK, siyasi partilerimizle tüm veri girişlerini paylaşmaktadır. Aynı zamanda kurum içerisinde hazırlanan ekranda siyasi partilerimizin temsilcileri, anlık olarak seçim sonuçlarını izlemeye devam edeceklerdir. Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ülkemize, milletimize, siyasi partilerimize hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Yener, Kurulun toplanarak yayın yasağıyla ilgili konuyu değerlendireceğini bildirdi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, aksi bir düzenleme duyurulmadığı sürece seçim sonuçlarının saat 21.00'den önce verilmesinin yasak olduğunu belirtti.

Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararlarına göre seçim sonuçlarının saat 21.00'den önce verilemeyeceğini hatırlattı.

Kurulun bu saati erkene çekme yetkisinin olduğuna dikkati çeken Şahin, "Aksi bir düzenleme duyurulmadığı müddetçe seçim sonuçlarının ekranlara getirilmemesi kanuni bir zarurettir." paylaşımında bulundu.

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