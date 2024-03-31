Meral Danış Beştaş'tan sandık uyarısı

Türkiye yerel yönetimler için sandık başına gitti.

Oy sayımı sürerken, DEM Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan (İBB) adayı Meral Danış Beştaş, tüm vatandaşları sandıkları takip etmeye çağırdı. Beştaş'ın açıklamaları şöyle:

"Sevgili sandık kurulu üyelerimiz ve müşahit arkadaşlar; Oy sayımını izleyerek; ıslak imzalı tutanakları teslim almadan sandıkları terk etmeyelim.

Genel merkezimizin çağrıları dışında hiç bir bilgiye itibar etmeyelim.

Oy sayımı ve sonuçlarla ilgili tespit ettiğiniz usulsüzlükler hakkında itiraz ederek, itirazımızı tutanak altına alalım."