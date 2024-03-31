Yozgat'ta Yeniden Refah Partisi yüzde kaç oy aldı?
2024 Yerel seçim sonuçlarının en çok merak edilen illerinden biri de Yozgat, Yeniden Partisi ve AK parti adaylarının kıran kırana yarışı sandıklara nasıl yansıdı? İşte sonuçlar...
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 31 Mart 2024 21:00, Son Güncelleme : 31 Mart 2024 21:05
Saat 21.00 itibarıyla Yozgat'ın AK Parti adayı Celal Köse yüzde % 27.15 oy alırken, YRP adayı Kazım Arslan ise yüzde 37.35 oy aldı. MHP adayı Ömer Açıkel ise yüzde 30.50 oranında oy aldı.