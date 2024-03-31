Yozgat'ta Yeniden Refah Partisi yüzde kaç oy aldı?

Saat 21.00 itibarıyla Yozgat'ın AK Parti adayı Celal Köse yüzde % 27.15 oy alırken, YRP adayı Kazım Arslan ise yüzde 37.35 oy aldı. MHP adayı Ömer Açıkel ise yüzde 30.50 oranında oy aldı.

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