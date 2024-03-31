Oy kullanmaya robot kostümüyle geldi

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Manavgat'ta seçmenlerden biri, oy kullanacağı Ilıca Mehmet Ali Karamancı İlkokulu ve Ortaokulu'na Transformers filminin karakterlerinden olan robot 'Bumblebee' kostümüyle geldi.

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