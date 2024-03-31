Rahatsızlanan müşahide ilk müdahale doktor başkan adayından
Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir okulda görevli müşahit, epilepsi nöbeti geçirdi. Başını yere çarpan müşahit, ilk müdahalesini CHP Belediye Başkan Adayı doktor Niyazi Nefi Kara'nın yapmasının ardından, hastaneye götürüldü.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 31 Mart 2024 18:48, Son Güncelleme : 31 Mart 2024 18:50
Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Atatürk İlkokulu'nda görevli kimliği öğrenilemeyen sandık müşahidi, oy kullanma işlemleri sürerken epilepsi nöbeti geçirdi.
Düşüp başını yere vuran müşahide ilk müdahaleyi, o sırada sandıkları ziyaret amacıyla okulda bulunan CHP Manavgat Belediye Başkan Adayı doktor Niyazi Nefi Kara yaptı. Müşahit, ihbar üzerine okula gelen sağlık görevlileri tarafından özel hastaneye götürüldü.
Müşahidin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.