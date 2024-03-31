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Murat Kurum, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, seçim sonuçlarını takip etmek için il binasına giriş yaptı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 31 Mart 2024 19:12, Son Güncelleme : 31 Mart 2024 19:18
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Murat Kurum, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Türkiye bugün sandık başına gitti. Sabah 08.00'de başlayan oy verme işlemi 17.00 itibariyle sona erecek. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda da oy verme işlemlerinin tamamlanmasıyla il binasının önünde hareketliliğin başlaması bekleniyor. AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum da seçim sonuçlarını takip etmek üzere il binasına geldi.

Olası açıklamalara karşı il binasının önüne sahne kuruldu. Yabancı basın kuruluşlarının temsilcilerinin de olduğu il binasında gazetecilerin bekleyişi sürüyor. Dışarıya ve binanın içinde basın mensuplarının beklediği salona dev ekranlar ve sis sistemleri yerleştirildi. Belli bir noktaya kadar girilebilen binanın çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken içeri girişlerde üst araması yapılıyor.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın da giriş yaptığı öğrenildi.

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