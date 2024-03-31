Şanlıurfa Seçim Sonuçları (2024 Canlı Yerel Seçim)
31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde oy sayımına geçildi. Şanlıurfa seçim sonuçları belli oluyor. İşte 23 adayın yarıştığı Şanlıurfa'da ilk sonuçlar ve partilerin oy oranları
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 31 Mart 2024 19:55, Son Güncelleme : 31 Mart 2024 19:56
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. 81 ilde oy sayımı başladı. İlk sonuçlar Yüksek Seçim Kurulu'nun yayın yasağının kaldırmasıyla başladı.
Şanlıurfa, beş yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticilerini belirlemek için sandık başına gitti. Oy kullanma işleminin tamamlanmasının ardından oy sayım sürecine geçildi. Şanlıurfa'da seçim sonuçları, açılan sandıkların sayısına göre güncelleniyor.
{AK PARTİ ) ZEYNEL ABİDİN BEYAZGÜL% 35,90
(YENİDEN REFAHPARTİSİ )MEHMET KASIM GÜLPINAR % 35,60
(DEM PARTİSİ )CELALEDİN ERKMEN % 22,51