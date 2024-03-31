Antalya Seçim Sonuçları ( 2024 Canlı Yerel Seçim)

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. 81 ilde oy sayımı başladı. İlk sonuçlar Yüksek Seçim Kurulu'nun yayın yasağının kaldırmasıyla başladı.

Antalya, beş yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticilerini belirlemek için sandık başına gitti. Oy kullanma işleminin tamamlanmasının ardından oy sayım sürecine geçildi. Antalya'da seçim sonuçları, açılan sandıkların sayısına göre güncelleniyor.

{CHP ) MUHİTTİN BÖCEK % 46,70



(AKP )HAKAN TÜTÜNCÜ % 42,19

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