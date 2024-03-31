Mansur Yavaş Ankara'da zaferini ilan etti
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) başkanlığı seçimlerinde Mansur Yavaş Ankara'da zaferini ilan etti
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) başkanlığı seçimlerinde ANKA ve Anadolu Ajansı (AA) verilerine göre Mansur Yavaş önde.
Yerel seçimlerde saat 17'de oy verme işlemi sona erdi.
Sandıklar kapandıktan sonra ortaya çıkan ilk veriler şöyle:
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Yavaş, zaferini ilan etti
Oy sayma işlemleri devam ederken rakibiyle arasında AA'ya göre 21, Anka'ya göre 34 puan fark önde olan Yavaş, başkentte zaferini ilan etti. X hesabından paylaşım yapan Yavaş, saat 22.00'de Ankaralıları merkez binasına davet etti.
Merhaba güzel Başkentin güzel yürekli insanları. 😊Mansur Yavaş (@mansuryavas06) March 31, 2024
Büyükşehir tamam, ilçe sonuçlarını bekliyoruz.
Sandık görevlilerimiz hariç tüm hemşehrilerimi saat 22.00'de Ankara Büyükşehir Belediyesi merkez binası bahçesine davet ediyorum. 🇹🇷#AnkaraKazandı