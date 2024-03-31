İYİ Parti tek ilde açık ara önde

Saat 20:44 itibariyle son sonuçlara göre İYİ Parti'nin açık ara önde olduğu il Nevşehir oldu. İYİ Parti adayı Rasim Arı yüzde 52.26 oy oranına ulaşırken, AK Parti adayı Mehmet Savran ise yüzde 37.14 oy oranıyla Arı'nın ardından geliyor.

İYİ Parti'nin önde olduğu bir diğer il ise Ordu. İYİ Parti yüzde 38.38 ile önde yer alırken AK Parti yüzde 37.72 oy oranıyla İYİ Parti'yi yakından izliyor.

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İşte saat 20:44 itibariyle Nevşehir'de son durum:

İYİ Parti: Yüzde 52.38

AK Parti: Yüzde 34.26

MHP: Yüzde 6.9

CHP: Yüzde 4.38

YRP: Yüzde 1.8

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