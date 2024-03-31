Rasim Arı Nevşehir'de farkı açıyor

Nevşehir'de 2019'da AK Parti'den aday olan Rasim Arı, yüzde 51.58 oy oranıyla seçimi kazanmıştı. Seçimden iki yıl sonra kendisinden önceki döneme ilişkin yolsuzluk iddiaları gündeme gelirken Arı, 29 Ocak 2021'de Nevşehir Belediye Başkanlığı görevinden 'sağlık sorunları' gerekçesiyle istifa etti.

29 Mart 2021'de İYİ Parti'ye katılan Arı, 2024 yerel seçimlerinde İYİ Parti'den aday oldu. 82 binden fazla seçmenin olduğu Nevşehir'de, saat 21.55 itibariyle sandıkların yüzde 58'i açılmışken Arı yüzde 52.83 oy oranına ulaştı. AK Parti'nin adayı, mevcut başkan Mehmet Savran yüzde 34.85'te kaldı.