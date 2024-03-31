Giresun'u CHP kazandı

Giresun'da sandıkların yüzde 90'ın açıldı. Kesin olmayan ilk sandık sonuçlarına göre Giresun Belediye Başkanlığını CHP adayı Fuat Köse kazandı. Buna göre Fuat Köse 31 bin 600, AK Parti adayı Aytekin Şenlikoğlu 22 bin 36 oy aldı.

Fuat Köse kimdir?

Giresun'da 1973 yılında doğan Fuat Köse, Erciyes Üniversitesi Yozgat Meslek Yüksekokulu Makine Bölümü'nden mezun oldu. 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Giresun Belediyesi Meclisi üyeliğine seçilen Köse, Türkiye Kadınlar 1. Ligi'nde mücadele eden Giresun Sanayispor Kulübü Başkanlığı görevini de sürdürüyor. Köse, evli ve iki çocuk babası.

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