Turgut Altınok'un sandığında en çok oyu Mansur Yavaş aldı

Aynı sandıkta, Yeniden Refah Partisinin adayı Suat Kılıç'a 8, Zafer Partisinin adayı Hüseyin Bartu Soral'a 6, İYİ Parti adayı Cengiz Topel Yıldırım'a 3, diğer adaylara ise birer oy verildiği görüldü.

Buna göre, sandıkta kayıtlı 346 seçmenden 264'ü oy kullandı. Oyların 256'sı geçerli sayıldı. Sandıktan, Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok'a 98, CHP'nin ABB Başkan adayı Mansur Yavaş'a ise 136 oy çıktı.

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok'un, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullandığı Keçiören'deki Kocatepe İlkokulu'nda 4382 numaralı sandığın kesin olmayan sonuçları açıklandı.

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