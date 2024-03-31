Kemal Kılıçdaroğlu seçimle ilgili ilk açıklamasını yaptı

CHP eski başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sandıkların Türkiye genelinde yüzde 45'inin açıldığı dakikalarda dikkat çeken bir açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu "Ekilen tohumlar fide oldu, fideler çınar olacak. Bir olup mücadelemizi sürdüreceğiz, hep beraber ülkemizi aydınlığa kavuşturacağız" dedi.

Cumhuriyet'in ruhuna ve devrimlerine sahip çıkan bütün vatan evlatlarına selam olsun. Umudu ülkenin dört bir tarafına serpen Cumhuriyet Halk Partisi var olsun.

Ülkemizi aydınlıklara götürme yolunda son bir adım kaldı. Ekilen tohumlar fide oldu, fideler çınar olacak. Ağaçlar dikip ormanlara kavuşacağız, rüzgarda dans eden yapraklar gibi, yağmura değecegiz, bir olup mücadelemizi sürdüreceğiz, hep beraber ülkemizi aydınlığa kavuşturacağız.

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